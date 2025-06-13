İran-İsrail geriliminde Azerbaycan'dan ajan iddialarına cevap!

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Azerbaycan, "Azerbaycanlıları İsrail adına ajan olarak yerleştirdiği" iddialarını kesin bir dille reddetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, bu iddiaların kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası olduğunu belirterek asılsız olduğunu vurguladı.

Dün gece, İsrail'den İran'a yönelik sert bir hava saldırısı başlatıldı. Halen devam eden saldırılarda az çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dünya, İran'dan İsrail'e yönelik olası misillemeye odaklanırken, Azerbaycan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AJAN YETİŞTİRMEDİK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "Azerbaycan'ın, etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiği" yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Hacıyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında, Azerbaycan'ın, etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiğine dair tamamen uydurma ve asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür saçma ve hayal ürünü iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu tarz iddiaların kasıtlı dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Bu tür uydurma haberleri ve temelsiz suçlamaları kesin bir şekilde reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada Azerbaycan'ın, İran'a İsrail adına Azerbaycan kökenli şahısları ajan olarak yerleştirdiğine dair paylaşımlar yapılmıştı.