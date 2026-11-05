İstanbul Kağıthane'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda, tanınan bir iş adamına suikast hazırlığında olan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin eylem hazırlığında olduğu ve şehir dışından geldikleri tespit edildi. Evde yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek dahil çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

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Kağıthane ve Eyüpsultan’da meydana gelen olaylara ilişkin saha çalışmaları, Kağıthane’deki bir hücre evini ortaya çıkardı. Adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin, tanınmış bir iş insanına yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmalarında, şüphelilerin kullandığı bir hücre evi tespit etti. Kağıthane’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette bulunan B.A., S.D., T.İ. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

İş adamına suikast engellendi! Hücre evi operasyonunda cephanelik çıktı

EVDE CEPHANELİK ÇIKTI

Adreste yapılan aramalarda bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7,62 milimetre fişek ile bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

İş adamına suikast engellendi! Hücre evi operasyonunda cephanelik çıktı

TANINMIŞ BİR İŞ İNSANINI HEDEF ALDIKLARI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin il dışından İstanbul’a suikast amacıyla geldikleri ve kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Hedeflerinde ise iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de tanınan bir iş insanının bulunduğu öne sürüldü.

İş adamına suikast engellendi! Hücre evi operasyonunda cephanelik çıktı

ARANMA KAYITLARI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde B.A.’nın aranma kaydının bulunduğu; S.D.’nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay, T.İ.’nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, A.E.’nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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