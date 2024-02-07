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    • İş yerinde tartıştığı arkadaşını, baltayla öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İş yerinde tartıştığı arkadaşını, baltayla öldürdü
    Konya, Afganistan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Konya'da Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan, çalıştığı iş yerinde kalan arkadaşını çıkan tartışma sonucu baltayla başına vurup öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı.

    Dün gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde, çalıştığı iş yerinde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan, aynı ülkenin vatandaşı ismi açıklanmayan iş arkadaşıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

    Tartışma sırasında başına baltayla vurulan Abdullahvasi Hasan ağır yaralandı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri devriye görevi sürdürürken Abdullahvasi Hasan'ı yerde hareketsiz yatarken görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    OTOGARDA YAKALANDI

    Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ölen Abdullahvasi Hasan’ın iş arkadaşı olan zanlı, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde şehir dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KonyaAfganistan
    Haberler > Gündem > İş yerinde tartıştığı arkadaşını, baltayla öldürdü
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