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İşgal altındaki Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İşgal altındaki Gazze&#039;de çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu işgali altındaki Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı. İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla sivil Filistinli katledildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını açıkladı.

DSÖ, Gazze'de

İsrail’in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde insani durum kritik bir durumda seyrediyor. Bölgede 40 bin 691 Filistinli saldırılar nedeniyle hayatını kaybederken, çocuklar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar hayatı tehdit ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirdi. Abed, aşılamanın bugün yerel sağlık yetkilileri, BM ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte orta bölgede başladığını aktardı.

İsrail'in 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya çıktı

Abed’in açıklamasına göre, aşılama kampanyası Gazze'nin merkezinde başladıktan sonra önce güney Gazze'de, ardından da kuzey Gazze'de uygulanacak. İki dozdan oluşan kampanya, 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğu hedefliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail'in aşıların yapılabilmesi için Gazze'de 3 günlük “insani mola” vermeyi kabul ettiği belirtilmiş, yetkililer ise aşılamanın yarın başlamasının beklendiğini söylemişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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