İşgalcilerin dost ateşi! İsrail kendi askerlerini vurdu
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam eden işgalci İsrail ordusu bu sefer sivil Filistinlileri katletmek niyetindeyken kendi askerlerini öldürdü. İsrail ordusu tarafından kendi askerlerinin bulunduğu binaya yapılan saldırıda 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandı.
İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.
1 ASKER ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 6 ASKER YARALANDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı