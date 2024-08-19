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İşgalcilerin dost ateşi! İsrail kendi askerlerini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İşgalcilerin dost ateşi! İsrail kendi askerlerini vurdu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam eden işgalci İsrail ordusu bu sefer sivil Filistinlileri katletmek niyetindeyken kendi askerlerini öldürdü. İsrail ordusu tarafından kendi askerlerinin bulunduğu binaya yapılan saldırıda 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

İşgalcilerin dost ateşi! İsrail kendi askerlerini vurdu - 1. Resim

 1 ASKER ÖLDÜ, 3'Ü AĞIR 6 ASKER YARALANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

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Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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