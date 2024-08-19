İşgalcilerin dost ateşi! İsrail kendi askerlerini vurdu

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Ağustos 2024 20:44 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 20:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam eden işgalci İsrail ordusu bu sefer sivil Filistinlileri katletmek niyetindeyken kendi askerlerini öldürdü. İsrail ordusu tarafından kendi askerlerinin bulunduğu binaya yapılan saldırıda 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandı.