Isparta'da kan donduran olay! Babasını satırla katletti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Isparta'da O.S. isimli şahıs babası Abdullah S. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası O.S. babasının başına satırla vurarak öldürdü.