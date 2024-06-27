Isparta'da kan donduran olay! Babasını satırla katletti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Isparta'da O.S. isimli şahıs babası Abdullah S. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası O.S. babasının başına satırla vurarak öldürdü.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen olayda O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
112 Acil Sağlık ekiplerince, Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Zanlı, gözaltına alındı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı