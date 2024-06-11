Isparta’da korkunç kaza: Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Bayram Çelik hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü sınırlarında meydana geldi.

MOTOSİKLET İLE TIR ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Bayram Çelik (17) idaresinde olan tescilsiz motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen A.G.(54) hakimiyetinde olan ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayram Çelik'in cenazesi hastane morguna götürüldü.

Ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.