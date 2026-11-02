Isparta'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 219 sentetik kannabinoid ele geçirildi, 5 tutuklama

Isparta'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği 17 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 219 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 795 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 5 kişi tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 219 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu maddeler yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftada il genelinde operasyonlar yaptı. Ekipler tarafından yapılan 17 ayrı yakalamada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 219 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 40,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,46 gram uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile 795 adet uyuşturucu ya da uyarıcı hap yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylarla alakalı 19 şüpheli hakkında ''uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak'', 7 şüpheli hakkında ise ''uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti'' suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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