Ankara’da uyuşturucu madde ticareti ve teminine yönelik bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi gözaltına alındı, 40 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Emniyet ekipleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

109 GÖZALTI

25-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 85 bin 929 adet sentetik ecza, 2 kilogram 965 gram A.M. maddesi, 791 gram esrar, 532 gram kokain, 221 gram bonzai, 57 gram metamfetamin ve 49 adet Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ile 159 bin 475 lira paraya el konuldu.

40’I TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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