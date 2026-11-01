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Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

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Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
Başlık ResmiAnkara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

Ankara’da uyuşturucu madde ticareti ve teminine yönelik bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi gözaltına alındı, 40 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Emniyet ekipleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

109 GÖZALTI

25-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
Başlık ResmiAnkara’da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 85 bin 929 adet sentetik ecza, 2 kilogram 965 gram A.M. maddesi, 791 gram esrar, 532 gram kokain, 221 gram bonzai, 57 gram metamfetamin ve 49 adet Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ile 159 bin 475 lira paraya el konuldu.

40’I TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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