Isparta’da yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü 9 yaralı
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
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Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
YEDEK ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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