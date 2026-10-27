Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Isparta’da yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü 9 yaralı

YEDEK ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta’da yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü 9 yaralı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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