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İsrail Gazze'de 3 evi bombaladı! 4 sivil hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Gazze&#039;de 3 evi bombaladı! 4 sivil hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de 3 evi hedef aldığı saldırı sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 3 ev ile tarım arazisini hedef aldığı saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli Ebu Ramazan ile Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Hamdan ailelerinin evlerini vurdu.

İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: 3 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika Haberleri

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail güçlerinin Nusayrat'taki Sevariha bölgesinde bir tarım arazisi ile Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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