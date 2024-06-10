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İsrail iç savaşa doğru gidiyor: Ulaştırma Bakanlığına 'yolsuzluk' baskını! Belgeler ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail iç savaşa doğru gidiyor: Ulaştırma Bakanlığına &#039;yolsuzluk&#039; baskını! Belgeler ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail polisinin, yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenlediğini duyurdu. Arama yaptığı ve çok sayıda belgeye el koyduğu bildirdi.

Yerel basının İsrail polisine dayandırdığı haberlerde, polisin Batı Kudüs'teki Ulaştırma Bakanlığına baskın düzenlediği belirtildi. Ulusal Suçlar Birimi tarafından düzenlenen baskın sırasında polisin Bakanlıkta arama yaptığı ve çok sayıda belgeye el koyduğu ifade edildi.

İsrail iç savaşa doğru gidiyor: Ulaştırma Bakanlığına 'yolsuzluk' baskını! Belgeler ele geçirildi - 1. Resim

İSRAİL ULUŞTIRMA BAKANLIĞINDA YOLSUZLUK

Baskının, Ulaştırma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayla ilgili olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "kendisine siyasi olarak yardımcı olan yerel yetkililere sistematik olarak ayrıcalıklı muamele gösterdiği" yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Polisten yapılan açıklamada, Bakan Regev'in de soruşturmanın konusu olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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