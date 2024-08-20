İsrail muhalefet lideri Lapid isyan etti! Netanyahu son vermeli

Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soykırımı sürdürmek ve ateşkesi engellemek için işgal politikalarını sürdürürken İsrail muhalefeti baş kaldırdı. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimlerini sona erdirmesi konusunda uyardı.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli” dedi.

ATEŞKESE YANAŞMAYAN GAZZE KASABI HEDEFTE

İsrail’de muhalefet esir takasına ilişkin hala bir anlaşmaya varamayan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini hedef almaya devam ediyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Bu kadar brifing, bu kadar tweet yeter. Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET ATEŞKES İSTİYOR

Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce eve geri getirilmesi çağrısında bulunan Lapid, "Hepsi ölmeden önce hemen bir anlaşma yapılmalı” dedi.