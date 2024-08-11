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İsrailli subaylardan Halevi'ye itiraf mektubu! Hala zaferden uzağız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli subaylardan Halevi&#039;ye itiraf mektubu! Hala zaferden uzağız

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi şehit etti. İşgal ordusundan bazı subayların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye yazdığı mektup itiraf niteliğinde açıklamalar ile gündeme geldi. Subaylar Gazze'de Filistin direniş grupları ile verilen savaşa dikkat çekerek "Hala zafere uzağız" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusundaki subaylar, 10 ayı aşkın süredir saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde "zaferin halen uzak olduğuna" inanıyor.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben yazdığı mektubu yayımladı.

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'ZAFERDEN UZAĞIZ' İTİRAFI

İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda "insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına" sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda "zafere yakın oldukları" yönünde beyanat veriyor.

SOYKIRIM 310'UNCU GÜNÜNDE

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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