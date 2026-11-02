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İstanbul Bahçelievler'de hatalı park trafiği kilitledi! İETT otobüsü mahsur kaldı

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapamadı, trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken sürücüler ve yolcular bir saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Hastane randevusuna geç kalan bir vatandaş, yaşanan duruma tepki gösterdi.

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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yanlış park edilen bir otomobil sebebiyle trafik adeta kilitlendi. Yenibosna 29 Ekim Caddesi’nde yaşanan olayda, dar alanda dönüş yapamayan İETT otobüsü yolda mahsur kalırken, cadde üstünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüste olan yolcular ve trafikte bekleyen sürücüler duruma sitem ederek, otomobil sahibine ulaşabilmek amacıyla uzun süre çaba sarf etti.

Olay, Yenibosna 29 Ekim Caddesi üstünde yaşandı. Ana cadde üstünde yanlış park edilen otomobil, özellikle büyük araçların geçişini ve dönüşünü zorlaştırdı. Dönüş yapamayan İETT otobüsünün yolda kalması ile beraber trafikteki araçlar ilerleyemedi. Cadde üstünde uzun araç kuyrukları meydana gelirken, sürücüler ve yolcular çaresizce beklemek durumunda kaldı.

İstanbul Bahçelievlerde hatalı park trafiği kilitledi! İETT otobüsü mahsur kaldı
Başlık Resmiİstanbul Bahçelievlerde hatalı park trafiği kilitledi! İETT otobüsü mahsur kaldı

VATANDAŞLAR ARACI TAŞIMAYI DENEDİ

Otobüs şoförü, yolcular ve trafikte mahsur kalan vatandaşlar, yolu kapatan otomobilin sahibine ulaşabilmek amacıyla yoğun çaba gösterdi. Fakat araç sahibine ulaşılamaması sonrasında bazı vatandaşlar, otomobili kendi imkânlarıyla hareket ettirmeyi, hatta yerinden kaldırmayı denedi. Yaşananlar sebebiyle cadde üstündeki trafik akışı uzun süre aksadı.

İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, durumu inceleyerek gerekli bildirimin yapılacağını söyledi. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının sonrasında vatandaşlar, trafiğin açılması amacıyla yanlış park yapan sürücünün gelmesini beklemeye devam etti. Yaşanan mağduriyet sebebiyle hem toplu taşıma aracındaki yolcular hem de diğer sürücüler yolda uzun süre beklemek durumunda kaldı.

İstanbul Bahçelievlerde hatalı park trafiği kilitledi! İETT otobüsü mahsur kaldı
Başlık Resmiİstanbul Bahçelievlerde hatalı park trafiği kilitledi! İETT otobüsü mahsur kaldı

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Doktor randevusuna geç kaldığını belirten vatandaş, "Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Eyüpsultan Devlet Hastane’sinde randevum var geciktim" diye sitem etti.

Trafikte kalan bir kişi, "Araç buraya park etmiş otobüste geçemiyor. Arkada trafik 1,5 kilometre bir saattir bekliyoruz. Aracın üzerinden adamın numarası da yok. Adamın akşam işi bitene kadar devam" dedi.

Trafikte bir saattir beklediğini söyleyen Atilla Akbulut, "Yanlış pak yüzünden şuan da otobüs geçemiyor. 1 saate yakındır bekliyoruz burada" dedi.

BAKMADAN GEÇME
Trafikte
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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