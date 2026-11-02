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Trafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek

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Trafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek
Başlık ResmiTrafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek

Trafik kazalarında can ve mal kaybını en az seviyeye indirmek için yeni yılda kritik adımlar atılacak. 'Güvenli sistem yaklaşımı' kapsamında 'kendini ifade eden yollar' oluşturularak çarpmaların önüne geçilecek. Öte yandan 'affedici yol kenarları' ile çarpma sonucunda oluşabilecek hasarın düşük seviyede tutulması hedefleniyor. Bu yıl 5500 olan can kaybının gelecek yılın 4 bine düşürülmesi amaçlanıyor.

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Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemindeki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören "güvenli sistem yaklaşımı" ön plana çıkarılacak.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, ulaştırma sektöründe devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek mevcut altyapının etkinliği artırılacak.

Mevcut kara yolu altyapısının etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecek, yeni projelerde asgari sanat yapısı gerektiren, maliyet etkin güzergahlar tercih edilecek.

Trafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek
Başlık ResmiTrafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek

ALTERNATİF GÜZERGAHLARA ODAKLANILACAK

Kara yolu ulaştırması sektöründe teklif edilecek projelere ilişkin fizibilite çalışmalarında maliyet etkin güzergah alternatifleri değerlendirilecek.

Kara yollarında bakım ve onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak, mevcut kara yolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacak.

Kara yolu ağında taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltacak şekilde önleyici bakım kavramı esas alınacak.

Trafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek
Başlık ResmiTrafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek

"AFFEDİCİ YOL KENARLARI" YAKLAŞIMLARIYLA GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemindeki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören "güvenli sistem yaklaşımı" benimsenecek.

Trafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek
Başlık ResmiTrafikte 'kendini ifade eden yol' dönemi: Affedici kenarlar ile kazalarla mücadele edilecek

İşaretleme, levha ve ışıklar sayesinde tüm yol kullanıcılarının yol kesimlerine ilişkin standartları anlayabileceği “kendini ifade eden yollar” ile çarpmayı önleyen veya çarpma sonucunda oluşabilecek hasarları en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımlarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıl 6 bin 35 iken bu yıl sonu için 5 bin 500 olarak tahmin edildi. Söz konusu sayının gelecek yılın sonunda 4 bine düşürülmesi hedefleniyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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