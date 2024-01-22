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İstanbul barajlarından sevindiren haber geldi! İşte 10 barajın doluluk oranı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
İstanbul’da son günlerdeki yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59’a çıktı.
İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.
EN YÜKSEK ELMALI BARAJI
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.
İSKİ VERİLERİNDE SON DURUM
İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:
"Büyükçekmece: 53.74
Sazlıdere: 43.59
Istarancalar: 67.6
Kazandere: 55.53
Pabuçdere: 30.05
Ömerli: 81.77
Darlık: 78.37
Elmalı: 90.38
Terkos: 51.55
Alibey: 71.64".
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı