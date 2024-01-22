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    İstanbul barajlarından sevindiren haber geldi! İşte 10 barajın doluluk oranı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul’da son günlerdeki yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59’a çıktı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

    EN YÜKSEK ELMALI BARAJI

    Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

    İSKİ VERİLERİNDE SON DURUM

    İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

    "Büyükçekmece: 53.74

    Sazlıdere: 43.59

    Istarancalar: 67.6

    Kazandere: 55.53

    Pabuçdere: 30.05

    Ömerli: 81.77

    Darlık: 78.37

    Elmalı: 90.38

    Terkos: 51.55

    Alibey: 71.64".

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > İstanbul barajlarından sevindiren haber geldi! İşte 10 barajın doluluk oranı
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