İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu! 13 personel tahliye edildi

İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası yaşayan BYB OTHELLO isimli kargo gemisi karaya oturdu. Olumsuz hava koşullarına rağmen Kıyı Emniyeti ekiplerince düzenlenen operasyonla gemideki 13 personel kurtarıldı. Bakan Uraloğlu, personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadığını açıkladı.

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İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında karaya oturan BYB OTHELLO adlı gemideki 13 personel, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından emniyetli biçimde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası sebebiyle karaya oturan Saint Kitts ve Nevis bayraklı BYB OTHELLO adlı genel kargo gemisindeki 13 personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından emniyetli biçimde tahliye edildiğini duyurdu.

13 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Kocaeli'den Ukrayna'nın İzmail Limanı'na giderken makine arızası yaşayan 97 metre uzunluğundaki gemiden ilk ihbarın saat 02.41'de alındığını söyledi. Uraloğlu, “İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli gemide bulunan 13 gemi personelini Kıyı Emniyeti ekiplerimizin müdahalesiyle emniyetli şekilde tahliye ettik.” ifadelerini kullandı.

İhbarın sonrasında KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri ile BAYRAK-1 botunun bölgeye gönderildiğini belirten Bakan Uraloğlu, olumsuz hava şartlarının denizden müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti.

İstanbul Boğazında gemi karaya oturdu! 13 personel tahliye edildi

KARA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu kaydeden Uraloğlu, gemi kaptanının tahliye talebi sonrasında kara tahlisiye ekiplerinin çalışma başlattığını aktardı.

Bakan Uraloğlu, “Olumsuz hava koşullarına rağmen kara tahlisiye ekiplerimizin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle gemideki tüm personelin tahliyesini tamamladık.” dedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Varagele sisteminin saat 06.12'de kurulduğunu ve ilk personelin saat 06.28'de tahliye edildiğini söyleyen Uraloğlu, 13 personelin hepsinin saat 06.55 itibarıyla emniyetli biçimde kurtarıldığını bildirdi.

Tahliye edilen personelin sağlık durumu ile alakalı de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Tahliye edilen 13 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. İlk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadı.” açıklamasını yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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