İstanbul dahil 17 ilde şiddetli yağış alarmı! Uyarılar peş peşe geldi!

16 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:54

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, 17 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı.

Sarı kod uyarısı alan iller;Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya olurken, turuncu kod uyarı ise Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir illerine yapıldı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ve Muğla ile Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, özellikle İstanbul'da cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağını ve yer yer fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Vali Gül açıklamasında; "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, vatandaşların olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağışların, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

İllere göre hava durumu tahminleri şu şekilde:

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

Kırklareli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde etkili olması bekleniyor.

Kocaeli: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek, özellikle Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esecek rüzgarlarla birlikte iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar'da sıcaklık 7°C ile 12°C arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava bekleniyor ve cumartesi sabahından sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Denizli: Hava sıcaklıkları 11°C ile 17°C arasında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak ve cumartesi sabahından itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir: Sıcaklık 16°C ile 17°C arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava bekleniyor ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar cumartesi sabahından itibaren kuvvetli olabilir.

Muğla: Muğla'da hava sıcaklıkları 10°C ile 13°C arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olabilir.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde Batı Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olabilir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Adana: Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Antalya: Hava sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak ve il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hatay: Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Mersin: Hava sıcaklıkları 14°C ile 22°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olan İç Anadolu Bölgesi'nde, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Ankara: Sıcaklık 5°C ile 14°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Eskişehir: Hava sıcaklıkları 5°C ile 12°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Konya: Sıcaklık 7°C ile 13°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Sivas: Sıcaklık -2°C ile 11°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bulutluluk ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis gözlemlenebilir.

Bolu: Hava sıcaklıkları 4°C ile 12°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Düzce: Sıcaklık 8°C ile 11°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Kastamonu: Sıcaklık 4°C ile 10°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Zonguldak: Hava sıcaklıkları 9°C ile 12°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Artvin: Sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Samsun: Hava sıcaklıkları 12°C ile 13°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Tokat: Sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Trabzon: Hava sıcaklıkları 14°C ile 16°C arasında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Erzurum: Hava sıcaklığı -2°C ile 11°C arasında parçalı ve az bulutlu

Kars: Sıcaklık -4°C ile 9°C arasında, parçalı az bulutlu

Malatya: 1°C ile 11°C arasında, parçalı ve az bulutlu

Van: 0°C ile 9°C arasında parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır: Hava sıcaklığı 2°C ile 14°C az bulutlu

Gaziantep: Sıcaklık 5°C ile 14°C parçalı ve az bulutlu

Mardin: Hava sıcaklığı 7°C ile 12°C arasında az bulutlu

Şanlıurfa: Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında ve az bulutlu olacak.