Yola çıkacaklar dikkat! Çanakkale ve Bursa'da deniz ulaşımına fırtına engeli

16 Aralık 2023 00:05 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:23

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Eceabat hattında, Eceabat'tan yarın saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Seferler, Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edecek.

Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada,16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.