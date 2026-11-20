Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yarın birçok bölgede kuvvetli sağanak beklenirken AKOM, İstanbul'da yağışların yeniden etkili olacağı saatlere dikkat çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak beklenirken bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.

İŞTE UYARI ALAN İLLER

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Hatay ve Kocaeli için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

Artvin, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Giresun, Muş, Rize, Samsun, Tokat, Tunceli, Batman ve Osmaniye ise kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında yer aldı.

21 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, cumartesi günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Şanlıurfa, Van ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

22 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

HAVA SICAKLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, doğu kesimlerinde ise artması bekleniyor. Buna rağmen sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışların saat 22.00'ye kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde ve metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış bırakacak şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ara vermesi beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden başlaması öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURSA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 18°C

Bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 13°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 9°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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