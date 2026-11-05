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İstanbul Fatih'te ambulansın önünü kesip üzerine çıktı! Sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, hastaneye gitmekte olan ambulansın önünü keserek ilerlemesini engelledi. Şüphelinin ambulansın üzerine çıktığı, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kendisine tepki gösteren öğrenci ile öğretmene küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişinin ambulansın önünü kesmesi üzerine sağlık ekipleri zor anlar yaşadı. Ambulansın hastaneye ulaşmasını engelleyen şüphelinin hareketleri çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ, HASTANEYE GİTMESİNİ ENGELLEDİ

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ambulansın önüne çıkan kişi, sağlık ekiplerinin ilerlemesini engelledi.

Şüphelinin ambulansın üzerine de çıkmaya çalıştığı görülürken sağlık ekipleriyle arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Fatihte ambulansın önünü kesip üzerine çıktı! Sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
Başlık Resmiİstanbul Fatihte ambulansın önünü kesip üzerine çıktı! Sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENE HAKARET

Ambulansın yolunu kapatan kişiye çevrede bulunan öğrenciler ve bir öğretmen de tepki gösterdi.

İddiaya göre şüpheli, kendisini uyaran öğrencilere ve öğretmene de küfür ve hakaretlerde bulundu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay, ambulansın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın ambulansın önünde durarak sağlık ekibiyle tartıştığı ve el hareketleriyle tepki gösterdiği görülüyor.

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