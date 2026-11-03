Ümraniye'de scooter sürücüsüne saldıran magandaya 180 bin TL ceza

İstanbul Ümraniye'de aracından inerek scooter sürücüsüne saldıran ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da trafikten men edildi.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde trafikte yaşanan tartışma saldırıya dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 31 Ekim'de Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T. (25) isimli sürücünün aracından inerek scooter kullanan kişiye saldırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Olayın ardından sürücü yakalandı.

180 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Yakalanan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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