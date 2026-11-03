Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Ümraniye'de scooter sürücüsüne saldıran magandaya 180 bin TL ceza

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul Ümraniye'de aracından inerek scooter sürücüsüne saldıran ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da trafikten men edildi.

Kaydet
|

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde trafikte yaşanan tartışma saldırıya dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 31 Ekim'de Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T. (25) isimli sürücünün aracından inerek scooter kullanan kişiye saldırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Olayın ardından sürücü yakalandı.

ÖNERİLEN HABERLER
ESHOT şoförüne saldırmaya çalışan magandaya ağır ceza! Ehliyeti alındı, aracı bağlandı
GÜNDEM VİDEOLARI

ESHOT şoförüne saldırmaya çalışan magandaya ağır ceza! Ehliyeti alındı, aracı bağlandı

180 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Yakalanan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.