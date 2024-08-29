İstanbul için art arda uyarı! Cuma ve cumartesi dışarı çıkmayın

Cuma ve cumartesi İstanbul için yağış uyarısı verildi. Karadeniz üzerinde gelecek olan siklonik hareketin İstanbul'a doğru yaklaştığı bildirilirken kentte 250 kilograma yakın yağışın düşebileceği yönünde tahmin yapıldı.

Yaz mevsiminin büyük bir kısmı yağışsız geçerken ağustos ayı 'ani yağışların' ayı oldu. Uzman isimler eylül ayı için de benzer sahnelerin tekrarlanacağını söylerken İstanbul hafta sonu önemli bir yağış tehlikesi ile karşı karşıya.

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde oluşan bir siklonik hareket, İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Uzmanlar, bu sistemin İstanbul'a toplamda 250 kilograma yakın yağış bırakabileceğini belirtiyor.

YAĞIŞ KARADENİZ'DEN GELİYOR

Siklonun şu an için Karadeniz üzerinde hareket ettiği, ancak bazı parçalarının İstanbul'a girerek yağışa neden olabileceği bildirildi.

CUMA VE CUMARTESİYE DİKKAT

Özellikle cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da şiddetli yağış riski bulunuyor.

Hava Forum, siklonik hareketi yakından takip ettiklerini ve güncel bilgilerle vatandaşları bilgilendireceklerini ifade etti.