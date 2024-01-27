İstanbul için korkunç deprem senaryosu! Uzman isim acı bilançoyu tek tek açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanı depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Marmara'da İstanbul başta olmak üzere çevre illeri etkilemesi beklenen büyük deprem vatandaşları endişelendiriyor. Olası Marmara depremi için Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan ürküten senaryo geldi. Kadıoğlu, İstanbul için acı bilançoyu şu sözlerle tek tek açıkladı: "İstanbul'da yaklaşık 100 bin bina yıkılacak. En az 10 milyon arama kurtarma personeli lazım."

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremler vatandaşları ürkütmeye devam ediyor. Özellikle 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından uzmanlar Marmara'da yaşanabilecek büyük deprem için uyarılarda bulunuyor. Yetkililer İstanbul için kentsel dönüşüme hız verirken, Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu olası Marmara depremi için ürküten senaryoyu paylaştı.

DEPREMİN ELİ KULAĞINDA

Marmara Bölgesi’ndeki fayların 1509,1766 ve 1902 yıllarında kırıldığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Denizi’nin içinden geçiyor. En son 1999’da Kocaeli’nde kırıldı. 1902’de kırılan bir kısım var ortadaki kısmın kırılmasını bekliyoruz. En eski kırılan 1509, o daha önce kırılır, orada enerji birikmiş diye düşünüyoruz.

Marmara’da deprem olacak mı olmayacak mı diye bir şey söz konusu değil, deprem olacak ama tam zamanını, gününü ve saatini bilmiyoruz. Baktığınız zaman 500 yılı geçtik, o yüzden depremin eli kulağında. Bana ‘deprem ne zaman olacak ?’ diye soranlara ‘yarın olacak’ diyorum. Depreme, yarın olacakmış gibi hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ACI BİLANÇO

Türkiye’de 1999 Gölcük depreminden sonra çok şey yapıldığını ancak yapılanların yetmediğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım.

O yüzden benim tavsiyem şu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a gelip belediye başkanları, valilik, STK’lar, ticaret odası, sanayi odası hepsini toplayıp acil olmayan bütün yatırımları dondurup ‘bu 100 bin binayı deprem olmadan nasıl güçlendirebiliriz’ diye düşünmeliler." diye konuştu.