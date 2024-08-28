Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden M çiçeği açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden M çiçeği açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul İl Sağlık Müdürü&#039;nden M çiçeği açıklaması

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da M çiçeği virüsü vakasına rastlanmadığını belirtirken, " Vatandaşlarımız müsterih olsun, her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette"

Doç. Dr. Abdullah Güner, maymun çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili vatandaşların hassasiyeti, tedirginliği olduğunu, yaşanan salgın döneminde evlerden bir süre çıkılamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile COVID-19 arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, COVID-19 ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

Batı Nil virüsünün hayvan yoluyla buluşan bir hastalık olduğuna işaret eden Güner, "Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Alkollü olduğu için aracını arkadaşına verdi, 'yüksek sesli müzikten' ceza yedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Senin muhatabın benim" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - GündemErdoğan ayar verdiği büyükelçiyle görüştüAlkollü olduğu için aracını arkadaşına verdi, 'yüksek sesli müzikten' ceza yedi - GündemAlkollü olduğu için aracı arkadaşına verdi! Cezadan kaçamadı'Yaren' leylek ile Adem amca ayrıldı - Gündem'Yaren' leylek ile Adem amca ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddia edilen 'AK Parti Raporu' doğru mu? - Gündem'AK Parti Raporu' doğru mu?Kartal'da apartmanın balkonu çöktü! Komşular kaçtı o kaldı: İyi ki oldu - GündemÇöken balkona tepkisi herkesi şaşırttıİzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryadı yürek yaktı - Gündem3 evladı katledilen annenin feryadı yürek yaktı
Sonraki Haber Yükleniyor...