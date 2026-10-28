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İstanbul trafiğine 29 Ekim düzenlemesi! 3 ilçede yollar kapanacak

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İstanbul trafiğine 29 Ekim düzenlemesi! 3 ilçede yollar kapanacak
Başlık Resmiİstanbul trafiğine 29 Ekim düzenlemesi! 3 ilçede yollar kapanacak

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da açıkladı.

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında üç ilçede trafik düzenlemesine gidilecek. Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı cadde ve sokaklar etkinlikler nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

ÜSKÜDAR'DA SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

Üsküdar'da Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 08.00'den etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddelerini kullanabilecek.

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KADIKÖY'DE BAĞDAT CADDESİ'NDE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Bu bölgede Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolu alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ve bağlantılı cadde ve sokaklar ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Şemsettin Günaltay Caddesi ile D-100 kara yolunu tercih edebilecek.

ATAŞEHİR'DE İKİ AYRI SAATTE KAPANMA

Ataşehir'de Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Bu bölgede Meriç, Sedef ve Dicle caddeleri alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve bağlantılı cadde ve sokaklarda ise saat 16.00'dan etkinlikler sona erene kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Sürücüler Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikametini kullanabilecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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