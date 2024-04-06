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Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme! İki ilde operasyon, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarına dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Yerlikaya, İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı olduğunu aktardı.

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;

İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

ANKARA: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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