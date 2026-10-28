İstanbul'da 29 Ekim öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmî tatil, trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 15.00 sularında kent genelinde yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72'ye yükseldi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerlerken toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

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İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmi tatilin etkisi ile trafik yoğunluğu saat 15.00 sularında Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a çıktı.

Şehirde öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı bölümlerinde trafik akışı neredeyse durma noktasına geldi.

İstanbulda 29 Ekim öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89a ulaştı

KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARI KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı bölümlerinde de araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş çevresindeki ana arterler ile köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu var.

D-100 ÇEVRESİ YAVAŞ AKIYOR

Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde de çift yönlü trafik yavaş akıyor.

D-100 kara yolunda Avcılar ve Haramidere mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde Ankara yönünde, Basın Ekspres Yolu'nun Güneşli mevkisi ile TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Gişeleri Edirne yönünde trafik yoğunluğu var.

İstanbulda 29 Ekim öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89a ulaştı

TOPLU TAŞIMA DURAKLARI DOLDU

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe ve Hasdal çevresindeki bazı bölümlerinde de trafik akışı yavaşladı.

Trafik yoğunluğuyla beraber toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, şehir genelindeki yoğunluk saat 15.00'te zirve yaparak yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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