İstanbul'da 43 zehir taciri tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheli yakalandı. Zanlıların 43’ü ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından operasyon kararı alındı. Polis, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüphelinin yakalanması için 6 Ağustos’ta operasyon başlattı.

BİRÇOK İLÇEDE ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 46 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda, 591.15 gram skunk maddesi, 44.53 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 ekstasi maddesi, bir miktar metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 40 mermi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 13 bin 70 TL, 20 dolar ile 100 avro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan uyuşturucu ticareti zanlıları, adliyeye sevk edildi. Yakalanan 43 şüpheli, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi hakkında “Adli Kontrol“ hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan uyuşturucu ticaretine karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına da yansıdı. Özel harekat polisleriyle girilen adreslerde, silah ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği göze çarpıyor.