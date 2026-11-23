İstanbul'da alışveriş, iş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında ilk 3 saatin ücretsiz olması kuralına uymayan işletmelere ceza yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 50 merkezde yapılan denetimlerde 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendiğini ve toplam 2 milyon 426 bin 775 lira ceza uygulandığını açıkladı. Kurala aykırı ücret talep eden işletmelere 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 lira ceza kesiliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezlerinin otoparklarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, ilk 3 saatlik otopark kullanımının ücretsiz olması yönündeki karara uymayan işletmeler tespit edildi.

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda gerçekleştirdikleri denetimlerde 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezinin kurala aykırı şekilde ücret aldığını belirledi.

İstanbul'da AVM'lere ceza: İlk üç saat kuralına uymadılar

50 MERKEZE 2,4 MİLYON LİRALIK CEZA

İBB'den yapılan açıklamaya göre, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kurala uymayan işletmeler hakkında 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Denetimler sonucunda işletmelere toplam 2 milyon 426 bin 775 lira idari para cezası uygulandı.

Belediye, kurala aykırı uygulamalarda bulunan işletmecilere ve merkez yönetimlerine resmi yazı göndererek UKOME kararına uygun hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.

İstanbul'da AVM'lere ceza: İlk üç saat kuralına uymadılar

14 MERKEZ ÜCRETSİZ OTOPARK UYGULAMASINA GEÇTİ

Denetimlerin ardından bazı işletmeler otopark tarifelerinde değişikliğe gitti.

İBB'nin bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk 3 saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına astı.

İstanbul'da AVM'lere ceza: İlk üç saat kuralına uymadılar

Böylece söz konusu merkezler, otopark ücretlendirmelerini yürürlükteki karara uygun hale getirdi.

ÜCRET İSTEYENLERE ARAÇ BAŞINA 3 BİN 705 LİRA CEZA

UKOME kararı kapsamında İstanbul'daki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarında 0-3 saat arasındaki kullanımın ücretsiz olması gerekiyor.

Bu süre içerisinde sürücülerden ücret talep edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmeler hakkında idari işlem başlatılıyor.

2026 itibarıyla kurala aykırı ücretlendirme yapan işletmelere araç başına 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.

İstanbul'da AVM'lere ceza: İlk üç saat kuralına uymadılar

OTOPARK ÜCRETİ ALINIRSA NEREYE ŞİKAYET EDİLECEK?

İstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk 3 saat içerisinde ücret talep edilmesi halinde vatandaşlar, İBB Çözüm Merkezi'ne şikayette bulunabiliyor.

Şikayet üzerine İBB Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda tutanak düzenleniyor.

Hazırlanan tutanaklar, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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