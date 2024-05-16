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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
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