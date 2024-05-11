İstanbul'da dev operasyon! Husumetli çeteler çökertildi, Numan Karakoç yakalandı

Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen “MAHZEN-42” operasyonlarında aralarında husumet olan iki çete yok edildi. Numan Karakoç ve adamları yakalandı.

Emniyet birimlerimiz suç örgütlerine nefes aldırmıyor. Peş peşe yapılan operasyonlarla çökertilen çetelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez 2 ayrı operasyonu, MAHZEN-42 ve MAHZEN-43'e dair detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

NUMAN KARAKOÇ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, 2 operasyona dair şu bilgileri verdi: İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-42” operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "MAHZEN-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı

Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız

SUÇ DOSYALARINDA YOK YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

- Kasten yaralama,

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

- 6136 sayılı kanuna muhalefet,

- Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen “MAHZEN-43” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

- Rüşvet,

- Yağma ve

- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu:

- 7 adet ruhsatsız tabanca,

- 1 adet av tüfeği ve

- Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

- 3 adet ruhsatsız tabanca ve

- Çok sayıda fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle