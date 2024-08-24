İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! İlçe ve saatler bir bir açıklandı

BEDAŞ İstanbul'un çok sayıda ilçesinde 25 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken saatler...

İstanbulluları yarın üzecek bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin pek çok ilinde yaşanan kesintiler, yarın İstanbul'da meydana gelecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 25 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri ise şu şekilde: