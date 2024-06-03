İstanbul'da esrarengiz olay! Piknik yaparken ceset buldular

Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar ceset buldu. Durum yetkililere haber verildi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Cesedin bir süredir ailesi tarafından arandığı öğrenilen Furkan Ç.’ye ait olduğu tespit edildi...

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.

PİKNEĞE GİDİP CESET BULDULAR

Boş arazide piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular. Durum hemen yetkililere haber verildi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

AİLESİ TARAFINDAN ARANIYORDU

Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.’ye ait olduğunu belirledi. Furkan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.