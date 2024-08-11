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İstanbul'da feci kaza! Hafif ticari araç yayalara çarptı, yaralıların durumu ağır

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar'da feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç, arıza yapan başka bir aracın yanında bekleyen yayalara çarptı. Durumu ağır çok sayıda yaralı var.

İstanbul'da yan yolda arızalandığı için yol kenarına park edilen hafif ticari aracın yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

ARIZA YAPAN ARACIN YANINDA BEKLİYORLARDI

Olay, saat 18.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi T. kontrolündeki 34 BY 4393 plakalı araç arızalandı. Arıza sonrası Ferdi T. ve araç içerisinde bulunan diğer 3 kişi aracın dışına çıkarak yardım beklemeye başladı.

İstanbul'da feci kaza! Hafif ticari araç yayalara çarptı, yaralıların durumu ağır - 1. Resim

TİCARİ ARAÇ YAYALARA ÇARPTI

O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JU 7486 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yol kenarında bekleyen Ferdi T. ve diğer üç kişiye çarptı.

İstanbul'da feci kaza! Hafif ticari araç yayalara çarptı, yaralıların durumu ağır - 2. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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