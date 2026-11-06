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İstanbul'da havası en kirli ilçeler belli oldu

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İstanbul'da havası en kirli ilçeler belli oldu
Başlık Resmiİstanbulda havası en kirli ilçeler belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da ekim ayında ölçülen partikül madde (PM10) konsantrasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi. 26 ölçüm istasyonunun 20'sinde kirlilik artarken, en yüksek değer Sultangazi 3 istasyonunda kayda geçti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ekim aylarına ait hava kirliliği verilerini karşılaştırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen verilerin incelendiği araştırmada, kentte partikül madde (PM10) konsantrasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 arttığı belirlendi.

Araştırmaya göre, 26 ölçüm istasyonunda ekim ayındaki ortalama PM10 konsantrasyonu metreküp başına 35,2 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayında bu değer 31,9 mikrogram seviyesindeydi.

İstasyonların 20'sinde hava kirliliği artarken, 6'sında azalma kaydedildi.

İstanbulda havası en kirli ilçeler belli oldu
Başlık Resmiİstanbulda havası en kirli ilçeler belli oldu

EN KİRLİ HAVA SULTANGAZİ'DE ÖLÇÜLDÜ

Ekim ayında PM10 konsantrasyonunun en yüksek olduğu istasyon, metreküp başına 71,3 mikrogramla Sultangazi 3 oldu. Bu istasyonu 70 mikrogramla Kağıthane 1 ve 61,4 mikrogramla Selimiye takip etti.

En düşük PM10 konsantrasyonu ise metreküp başına 18,1 mikrogramla Üsküdar 1 istasyonunda ölçüldü.

METEOROLOJİK ETKENLER ÖNE ÇIKTI

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da hava kirliliğinin artmasında meteorolojik koşulların önemli rol oynadığını belirtti.

Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın aynı dönemindeki yağışları karşılaştıran Toros, bu yıl yüzde 50 daha fazla yağış gerçekleşmesine rağmen geçen yıl yağışların daha uzun süre etkili olduğunu ve alçak basınç sistemlerinin hava kalitesine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Yüksek basıncın etkili olduğu dönemlerde hava hareketlerinin azalmasının kirleticilerin atmosferde birikmesine neden olduğunu belirten Toros, rüzgarın hava kalitesi üzerindeki etkisine dikkati çekti.

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HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNEMLİ KAYNAĞI TRAFİK

İstanbul'daki hava kirliliğinin büyük bölümünün araçlardan kaynaklandığını belirten Toros, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonun üzerinde olduğunu bildirdi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle kısa mesafelerde bile yolculuk sürelerinin 20-30 dakikaya çıkabildiğini aktaran Toros, araçların trafikte daha uzun süre kalmasının egzoz gazı salımını artırdığını kaydetti.

Havaların soğumasıyla birlikte ısınma kaynaklı emisyonların da arttığını belirten Toros, bazı mahallelerde ve sanayi sitelerinde doğal gaz dışındaki yakıtların kullanılmasının hava kirliliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İstanbulda havası en kirli ilçeler belli oldu
Başlık Resmiİstanbulda havası en kirli ilçeler belli oldu

GÜNLÜK SINIR DEĞERİ 5 İSTASYONDA AŞILDI

Toros, ekim ayında günlük PM10 sınır değeri olarak belirtilen metreküp başına 50 mikrogram seviyesinin 5 istasyonda aşıldığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık ortalama PM10 konsantrasyonu için metreküp başına 15 mikrogramın altında değer önerdiğini hatırlatan Toros, İstanbul'daki kirlilik seviyesinin bu değerin iki katından fazla olduğuna dikkati çekti.

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen PM10 ortalamaları şu şekilde:

İstasyon2025 Ortalama2026 Ortalama
Sultangazi 353,071,3
Kağıthane 172,170,0
Selimiye34,561,4
Sancaktepe43,751,3
Tuzla44,850,4
Sultangazi 130,747,3
Sultangazi 233,444,5
Aksaray32,242,3
Kadıköy35,338,6
Yenibosna36,334,2
Kumköy17,730,7
Esenler28,930,4
Çatladıkapı28,430,4
Avcılar24,829,9
Maslak23,228,6
Sarıyer18,228,3
Arnavutköy21,926,6
Bağcılar39,526,1
Kartal24,225,9
Beşiktaş23,823,9
Alibeyköy29,222,4
Büyükada14,121,7
Ümraniye 122,321,2
Kandilli 119,119,8
Beylikdüzü60,519,5
Üsküdar 117,418,1
Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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