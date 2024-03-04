Çanakkale'de 4,9'luk deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İstanbul ve çevre illerde de hissedilen şiddetli bir sarsıntı yaşandı. AFAD, 4,9 şiddetindeki depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesisi olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 10 km olarak ölçüldü. Korkutan depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da ilk açıklama geldi. Öte yandan Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

AFAD'dan alınan ilk verilere göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21:38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken büyük paniğe neden oldu.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ÇANAKKALE VALİSİ AKTAŞ: TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise AFAD başta olmak üzere ekiplerin tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

YENİCE BELEDİYE BAŞKANI ACAR’DAN AÇIKLAMA

Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, 1953 yılında yaşanan depremde ilçe merkezinin taşındığını hatırtalarak, “Saat 21.38 civarlarında oldu. Deprem çok kısa sürdü ama oldukça şiddetli hissettik. Yani bir 10 saniye kadar. Çok şiddetli hissetmemizden dolayı Yenice ilçemizde kısa süreli bir panik havası yaşandı. Vatandaşlarımız herkes evlerinin önüne indi. Halen daha sokaklarda birçok insan, evlerine girmediler. Bu Yenice-Gönen fay hattı üzerinde Karasuçam köyü var. Uzmanlarımız oradaki fayın bir kısmının kırılmasıyla oluşan bir deprem dedi" diye konuştu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'u da sallayan depremin ardından Vali Davut Gül'den açıklama geldi.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan depremin merkez üssü Yenice ve çevresinde büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

DEPREM KORKUSU CANINDAN ETTİ

Depremin hissedildiği Bursa'da büyük panik yaşayan bir kişinin ise ikinci kattan atladığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

"BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI VAR"

Deprem bilimci, jeolog Okan Tüysüz sarsıntı sonrası NTV ekranlarından yaptığı açıklamada Çanakkale-Biga arasında1 ayı aşkın bir süredir bir 'deprem fırtınası' yaşandığını belirtti.

Deprem fırtınasının yıkıcı depremler üretmediğini genellikle orta ve küçük depremlerden oluştuğunu belirten Tüysüz, "4.9'a çıkan depremler kadar, 3.0'lık depremler de var. Daha büyük, yıkıcı bir deprem oluşacağı kanaatinde değilim." diye konuştu.