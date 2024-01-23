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    İstanbul'da dehşet! Tartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

    Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısından aşağı bir kesilmiş insan başı atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kesik başın atıldıktan sonra bir kişinin aynı yerden atladığını belirledi.

    İstanbul'da dehşet! Tartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attı

    Yerde yaralı haldeki bu kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafası kesilen kişinin cesedini çatı katında buldu.

    Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İstanbul'da dehşet! Tartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attı

    Cinayet şüphelisinin daha sonra çatıdan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

    Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen şahsın kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
    İstanbulCinayetZeytinburnu
    Haberler > Gündem > İstanbul'da dehşet! Tartıştığı kişinin kafasını keserek sokağa attı
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