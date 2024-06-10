İstanbul'da kan donduran suikast! Çalan kapıyı açtı, canından oldu

İstanbul Büyükçekmece’de ağabeyi ile yaşayan 30 yaşındaki Uğur Doğan çalan kapıyı açtı. Karşısında kar maskeli iki kişi gören Doğan ne olduğunu anlamadan kurşuna dizildi. Sesi duyan ağabey kapıya koştuğunda hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede can verdi, zanlılar ise kayıplara karıştı.

Olay saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yaşandı.

Cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan (30) ve ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oldukları sırada kar maskeli iki kişi kapılarını çaldı.

KAPIYI AÇTI KURŞUNA DİZİLDİ

Uğur Doğan kapıyı açtığında şüpheliler yanlarındaki silah ile ateş etmeye başladılar. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan ağabey Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti.

POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE

Sonrasında gelen olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Abdullah Gençdoğan, "Ben eve girdim, beni aradılar böyle bir olay oldu diye. Sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. Maalesef vurmuşlar. Polisimiz araştırıyor ne olduğunu, inşallah çıkaracaklar meydana. Uğur aynı zamanda burada çay ocağını da işletiyor. Bizim çocuklarımızın da arkadaşıydı” dedi.