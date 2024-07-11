İstanbul’da kardeş dehşeti! 28 yaşındaki Merve öldürüldü

İstanbul Beylikdüzü’nde kardeşi tarafından bıçaklanan Merve K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş, olay yerinde kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Hüseyin K., yaşanan tartışmanın ardından aynı evde yaşadığı ablası Merve K.’yı (28) bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Hüseyin K.’yı evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.