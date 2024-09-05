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İstanbul'da kuyumcu cinayeti! Evine giderken kurşuna dizildi, bir kilo altın kayıp...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de dükkanını kapatıp evine giden yabancı uyruklu kuyumcu, iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kanlar içinde kalan adamın elindeki çantayı alıp 1 kilo altın ile kayıplara karıştı. Kuyumcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu M.M., çantasındaki 1 kilo altın ile evine doğru yola çıktı. Evinin önüne gelen adam kendisini takip eden kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

ALTINLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Saldırganlar olayın ardından kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp koşarak kaçmaya başladılar.

İstanbul'da kuyumcu cinayeti! Evine giderken kurşuna dizildi, bir kilo altın kayıp... - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kanlar içinde yere yığılan adam ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kuyumcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Polis ekiplerinin iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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