İstanbul'da motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Kuyumcu ve telefoncuya kurşun yağdırdılar

İstanbul Avcılar’da motosikletli saldırganlar kuyumcu ve telefoncuya silahla ateş açtı. Dükkanın önünden geçen bir kişi saldırıdan son anda kurtulurken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Avcılar’da motosikletli saldırganlar bir kuyumcu ve telefoncuya ateş açarak dehşet saçtı. Bölgede 1 vatandaş canını zor kurtardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

DÜKKANLARA KURŞUN YAĞDI

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alana polis ekipleri çalışma başlattı. İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.