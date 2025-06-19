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İstanbul'da lojistik deposunda yangın! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da lojistik deposunda yangın! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.

İstanbul'da lojistik deposunda yangın! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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