İstanbul'da lojistik deposunda yangın! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir