İstanbul'da oy pusulası görücüye çıktı! Tam 1 metre uzunluğunda

Yerel seçimlere günler kala oy pusulası da görüntülendi. 22 parti ve 27 bağımsız aday İstanbul için yarışacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor. 3 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

CHP'den Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Murat Kurum, İyi Parti'den Buğra Kavuncu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz, Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu, Memleket Partisi'nden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Nesim Pakır, Türkiye Komünist Partisi'nden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisi'nden Osman Tekin, Türkiye Komünist Hareketi'nden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisi'nden Burhanettin Aktürk, Hak ve Özgürlükler Partisi'nden Mustafa Aytaş, Ocak Partisi'nden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisi'nden Muharrem Mutlu, Millet Partisi'nden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisi'nden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden İdris Şahin, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, Vatan Partisi'nden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

İŞTE BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.