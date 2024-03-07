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Haberler > Politika > İmamoğlu, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li adaya yüklendi

İmamoğlu, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li adaya yüklendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'a sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a cevap verdi.

İstanbul Bakırköy'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu, isim vermeden Köksal'ı işaret ederek "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim koordinasyon merkezi açılışında seçmene seslenerek şunları söylemişti:

"Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini 'sürçülisan' olarak düzeltmişti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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