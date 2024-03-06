Burcu Köksal, Özgür Özel'i yalanladı: Dil sürçmesi değil, belediyeyi DEM Partililerle yönetmeyeceğim

"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri gündem olan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, DEM Parti için söylediği sözü tekrarlayarak, 'sürçülisan oldu' diyen CHP lideri Özgür Özel’i yalanladı: Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne 24 gün kala ana muhalefet partisinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi krizi yaşanıyor. DEM Parti ile yerel seçim için iş birliği iddiaları nedeniyle tepkilerin odağında olan CHP'de bugün dikkat çeken bir çıkış yaşandı.

Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının öncesinde konuşan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak. AKP’nin adayı bunu söyleyemez onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'SÜRÇÜLİSAN' DEDİ

Uşak’ta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal’ın 'sürçülisan' ettiğini söylemiş ve konuşmasını şu sözlerle düzeltmişti:

"Burcu başkandan selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken ‘belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız’ diye söylerken orada küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır."

KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Özgür Özel’in açıklamasının ardından Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş’a konuşan Köksal, Özel’in 'sürçülisan' sözünü yalanladı, başkan seçilmesi halinde Afyonkarahisar'ı DEM Partililerle yönetmeyeceğini yineleyerek şunları kaydetti:

"Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’ni DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım."

Yarkadaş ise şunları söyledi:

"Burcu Köksal’a 'DEM Partililer sizden hizmet alamayacak mı?' diye sordum Burcu Hanım ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına ayrımsız hizmet yaparım ama DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz’ dedi.