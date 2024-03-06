CHP'li başkan adayından dikkat çeken DEM çıkışı: Kapım DEM hariç herkese açık

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal, seçmenlerle bir araya geldiği mitingde vaatlerini sıraladı. Köksal'ın konuşmasında "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar" ifadeleri ise dikkat çekti.

CHP ile DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' adı altındaki ittifakı parti içinde ayrışmalara neden oldu. Parti içindeki muhalefetin bir örneği de Afyonkarahisar'da seçim çalışmalarını yürüten Burcu Köksal'dan geldi.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim koordinasyon merkezi açılışında seçmene seslendi. Vaatlerini sıralayan Köksal, DEM Parti'yi işaret ederek "Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

Köksal konuşmasında şunları kaydetti:

Onların boş vaatlerine bu memleketin artık karnı tok. Afyonkarahisar'da artık liyakat ve adalet vakti gelmiştir. Size söz veriyorum. Belediyede işe alımlarda hiçbir hemşehrimi siyasi parti kapılarında kul köle ettirmeyeceğim. Ve belediyede çalışan hiçbir emekçi arkadaşımızı işten çıkarmayacağım. Aynı evladımın hakkını korur gibi bütün emekçi arkadaşlarımın hakkını sonuna kadar koruyacağım.

'ONLAR ANCAK YAYGARA KOPARIR'

Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar. Size söz veriyorum. Ben de sizinle gecemi gündüzümü katarak Eskişehir, Konya, Denizli gibi ileriye giden, kalkınan bir Afyonkarahisar için sonuna kadar çalışacağım. Şimdi onun için diyoruz ki artık değişim vakti gelmiştir. Bir oy her şeyi değiştirir. Afyonkarahisar için değişim vakti gelmiştir. Değişimin adı Burcu Köksal diyorum.