İyi parti ile CHP arasında 'DEM' gerginliği: 'Bu aleni ittifakın hesabını verin'

Yerel seçimlere 25 gün kala siyaset arenası iyice ısınırken eski ittifak ortakları CHP ve İyi Parti arasında ipler de geriliyor. İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, CHP'nin DEM Parti ile iş birliği yaptığını savunarak sert eleştirilerde bulundu: Siz İyi Parti seçmeninin size vereceği oyu bırakın, siz önce kendi partinizin seçmeni size oy verecek mi vermeyecek mi, yapmış olduğunuz bu aleni ittifakın hesabını verin.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 25 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçimin en kritik kenti olan İstanbul'da ise meydanlar giderek ısınıyor.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Üsküdar sahilde bir restoranda düzenlenen programda mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi, partisinin 2019'da bir ittifak yaptığını, bu ittifakın İstanbul'da başarılı olduğunu ancak genel seçimlerde arzu edilen neticenin alınamadığını söyledi.

'BU SİSTEM BU ÜLKEYİ KÖTÜYE GÖTÜRÜR'

Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi kötüye götürdüğünü ileri sürerek, "Meral Akşener'i de cumhurbaşkanı getirseniz veya herhangi birisini de buraya cumhurbaşkanı yapsanız bu sistem bu ülkeyi kötüye götürür" dedi.

Parlamenter sistemin güçlendirilerek revize edilmesinin ülke için daha hayırlı olduğunu düşündüklerini ve ittifak yaptıklarını anlatan Kavuncu, "Bu ittifakta başarısız olduk. 2019 yılındaki yerel seçim birlikteliğimizin sebebi genel seçimleri almaktı" diye konuştu.

'ÖZEL, İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETSİN DEDİ'

Kavuncu, genel seçimlerin ardından İyi Parti olarak hiçbir ittifak içerisinde yer almadan yola devam etmeyi kararlaştırdıklarını hatırlatarak, bu kararlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir ziyarette bulunduğunu, iş birliğinin devam etmesi yönünde talebi olduğunu anlattı.

Özel'in teklifinin Genel İdare Kurulu'nda tartışıldığını söyleyen Kavuncu, neticesinde yola hür ve müstakil devam etme kararının çıktığını vurguladı.

'CHP SEÇMENİ DEM'LE İTTİFAKTAN RAHATSIZ'

Buğra Kavuncu, zaman zaman "İyi Parti seçmeninin, üyelerinin büyük çoğunluğu İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek." şeklinde iddialar duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İyi Parti'nin İstanbul'da adayı var arkadaşlar, o da Buğra Kavuncu. İyi Parti seçmeni hiçbir yere gitmez bir. İki, İyi Parti seçmeninin hafızası güçlüdür. İyi Parti seçmeni zamanında sorduğu sorulara aldığı cevapları unutmaz. Bakın biz 14 Mayıs öncesi 'Türkiye elden gider, seçimi kaybederiz, Cumhuriyet'in 100. yılında biz bu fırsatı değerlendirelim. Anketlerde ve kamuoyunda kazanma ihtimali en yüksek olan iki adayı değerlendirelim' dedik ve bir çağrı yaptık. İyi Parti seçmeni daha ne yapabilir, İyi Parti seçmeni size daha ne verebilir? İyi Parti seçmeni size dedi ki 'gelin cumhurbaşkanı adayı olun.' Ne yaptınız? 'Uygun kişi Kemal Kılıçdaroğlu' dediniz ve elinizin tersiyle ittiniz.

'ALENİ İTTİFAKIN HESABINI VERİN'

Şimdi bir 'İstanbul İttifakı'ndan bahsediyorsunuz. İyi Parti seçmeni zamanında size verebileceği, size önerebileceği, o da bu iki kişisinin şahsında değil, Türkiye için, kazanma ihtimali en yüksek iki kişiden birisi olduğu için bunu önerdi ama aldığı cevap da çok netti. Bugün İyi Parti seçmeni unutmaz, hele İstanbul'da hiç unutmaz.

Siz bırakın İyi Parti seçmenini, siz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ikna etmek için biraz çaba gösterin. Zira Cumhuriyet Halk Parti seçmeni Sancaktepe'de, İstanbul'da, birçok ilçede artık açıktan yapmış olduğunuz, eski adıyla HADEP, bugünkü adıyla DEM'le yapmış olduğunuz ittifaktan dolayı rahatsız. Bana sahada soruyorlar. Siz İyi Parti seçmeninin size vereceği oyu bırakın, siz önce kendi partinizin seçmeni size oy verecek mi vermeyecek mi, yapmış olduğunuz bu aleni ittifakın hesabını verin, seçmene bunu anlatın, bizimle uğraşmayı bırakın."