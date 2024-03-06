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Haberler > Politika > Özgür Özel, Burcu Köksal'ın ‘DEM Parti hariç her partiye kapımız açık olacak’ sözlerinde geri adım attı

Özgür Özel, Burcu Köksal'ın ‘DEM Parti hariç her partiye kapımız açık olacak’ sözlerinde geri adım attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel, Burcu Köksal&#039;ın ‘DEM Parti hariç her partiye kapımız açık olacak’ sözlerinde geri adım attı
Türkiye, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ittifak krizi ve art arda istifalarla girecek olan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden, "Eski dosttan düşman olmaz" diyerek destek istedi. Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini ise 'sürçülisan' olarak düzeltti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 24 gün sonra sandığa gidecek. Seçimlerde kritik viraja adım adım yaklaşılırken siyasi partilerde de mesai hızlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Uşak İl Başkanlığınca İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında konuştu. 

Özel, geçen yıl yapılan seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazandığını kaydederek, ittifakın gücünü yerel seçimlerde dengelemek için yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini, o ittifakın adının da "Türkiye ittifakı" olduğunu söyledi. Herkesi Türkiye ittifakına davet eden Özel, "Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var" dedi.

Özgür Özel, eski ortaklarının seçmenlerinden oy istedi: Eski dosttan düşman olmaz - 1. Resim

'ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ'

Özel, önceki seçimlerde CHP listelerinde yer alan, ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, "Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz" ifadelerini kullandı.

BURCU KÖKSAL'IN DEM PARTİ SÖZLERİNE DÜZELTME

Özel, ayrıca konuşmasında, CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Burcu Köksal'ın sözlerini 'sürçülisan' olarak nitelendiren Özel şunları söyledi:

"Demin gelirken Afyon’dan geldim, çok yakın arkadaştırlar. Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır. Şimdi Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı, al bayraktandır. O rengi ben söyleyeyim, siz tekrar edin. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. Sizi seviyoruz, Uşak’ı seviyoruz, 31 Mart günü sizden büyük bir başarı, zafer ve Uşak Belediyesini istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim koordinasyon merkezi açılışında seçmene seslenerek şunları söylemişti:

"Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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